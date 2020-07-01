Тюменский педагог Дмитрий Бородин: «Поправки дадут огромный толчок развитию государства»

1 Июль 2020 2020-07-01T14:23:47+03:00

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Директор школы № 43 города Тюмени Дмитрий Бородин, заявил, что поправки в Конституцию РФ дадут огромный толчок развитию государства. Сегодня, 1 июля, он выразил гражданскую позицию на своем участке для голосования.

– Внесение поправок в Конституцию – очень важный момент, и, как ответственный гражданин России, я сам пришел исполнить свой долг и проголосовать. И я призываю к этому всех жителей области. Поправки в Конституцию РФ дадут огромный толчок развитию государства. Это событие действительно уникальное, историческое, которое определит будущее нашей страны, и оставаться в стороне было бы неправильно, – отметил Дмитрий Бородин.

Напомним, в поправках, по которым сегодня, 1 июля, голосуют жители страны, впервые закреплены обязательства государства перед гражданами. Поправки в Конституцию касаются разных сторон жизни россиян: это и размер оплаты труда, и индексация пенсий, социальных выплат, и поддержка семей с детьми, и многие другие не менее важные вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU