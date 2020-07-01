1 Июль 2020 2020-07-01T12:34:33+03:00

В Тюменской области продолжают голосовать рядом с домом

Площадки у дома пользуются спросом у граждан

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Типичная история – вышел в магазин за хлебом и проголосовал. Так говорят большинство тюменцев, которые выразили гражданскую позицию на придомовых площадках.

Уточним, что в самой Тюмени таких площадок несколько. Места для голосования представляют из себя переносную палатку с плакатами и обозначенные номером участка. Место специально выбирается самое проходное.

В период пандемии соблюдены все нормы безопасности: представители участковой избирательной комиссии в защитных костюмах, масках и перчатках, таинство голосования также соблюдено. Гражданам на месте вручают бюллетень, ручку, средства защиты.

– В выездную избирательную комиссию входит два члена комиссии, водитель и может присутствовать наблюдатель, – сообщает председатель УИК № 1318 в Нижнетавдинском районе Евгения Тасаковская.

Например, члены комиссии участка № 1220 выезжают к тем, кто намерен проголосовать на дому. Уже посетили 189 человек, сегодня навестят ещё троих.

– В первую очередь я голосовала за поправку, гарантирующую сохранение традиций и развитие культуры, поскольку сама культработник, – делится голосующая на дому Татьяна Романова

Напомним, оставить заявки в комиссии жители Тюменской области могут сегодня, 1 июля, до 17.00.

ИСТОЧНИК KP.RU