Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля – основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ
Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» напомнил об основном дне голосования по поправкам в Основной закон.
«Сегодня основной день голосования по внесению изменений в Конституцию России», – написал Александр Моор.
Глава региона отметил, что в Тюменской области явка достаточно высокая.
– Это говорит о том, что жители региона ответственно относятся к этому событию и понимают всю важность своего участия в нем, – подвел итог губернатор Тюменской области.
Напомним, что участки для голосования по всей области работают 1 июля до 20.00.
Кроме того, проголосовать можно на дому. Заявление еще можно успеть подать в участковую комиссию до 17.00 сегодня, 1 июля, по телефону горячей линии облизбиркома (3452)-42-67-72, а также по телефону вашей участковой избирательной комиссии, который указан на сайте облизбиркома.
Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля - основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU