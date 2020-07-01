1 Июль 2020 2020-07-01T12:08:55+03:00

Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля - основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ

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Губернатор Тюменской области Александр Моор в своих официальных аккаунтах в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Инстаграм» напомнил об основном дне голосования по поправкам в Основной закон.

«Сегодня основной день голосования по внесению изменений в Конституцию России», – написал Александр Моор.

Глава региона отметил, что в Тюменской области явка достаточно высокая.

– Это говорит о том, что жители региона ответственно относятся к этому событию и понимают всю важность своего участия в нем, – подвел итог губернатор Тюменской области.

Напомним, что участки для голосования по всей области работают 1 июля до 20.00.

Кроме того, проголосовать можно на дому. Заявление еще можно успеть подать в участковую комиссию до 17.00 сегодня, 1 июля, по телефону горячей линии облизбиркома (3452)-42-67-72, а также по телефону вашей участковой избирательной комиссии, который указан на сайте облизбиркома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/788068" frameborder="0"></iframe> Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля - основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU