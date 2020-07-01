1 Июль 2020 2020-07-01T12:04:08+03:00

Тюменка, выигравшая машину в викторине «Время побед», не поверила в свою удачу. Фото - телеканал "Тюменское время".

Ценный подарок был разыгран сегодня

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Тюменка Надежда сегодня, 1 июля, выиграла автомобиль в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Розыгрыш проходил в рамках викторины «Время Побед».

До будущей владелицы машины ведущие дозвонились практически сразу. Женщина правильно ответила на вопрос: «Как стала называться в 1944 году ставшая областной городская газета «Красное знамя»? («Тюменская правда»).

Надежда сразу и не поверила, что ей улыбнулась удача. До этого автомобиля у нее было. Но водительские права, полученные ранее, как оказалось, ей пригодятся.

Напомним, что сегодня в прямом эфире телеканала «Тюменское время» состоится еще один розыгрыш суперподарков викторины «Время Побед» – в 22.00.

ИСТОЧНИК KP.RU