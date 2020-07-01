Тюменка, выигравшая машину в викторине «Время Побед», не поверила в свою удачу
Тюменка Надежда сегодня, 1 июля, выиграла автомобиль в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Розыгрыш проходил в рамках викторины «Время Побед».
До будущей владелицы машины ведущие дозвонились практически сразу. Женщина правильно ответила на вопрос: «Как стала называться в 1944 году ставшая областной городская газета «Красное знамя»? («Тюменская правда»).
Надежда сразу и не поверила, что ей улыбнулась удача. До этого автомобиля у нее было. Но водительские права, полученные ранее, как оказалось, ей пригодятся.
Напомним, что сегодня в прямом эфире телеканала «Тюменское время» состоится еще один розыгрыш суперподарков викторины «Время Побед» – в 22.00.
ИСТОЧНИК KP.RU