2020-07-01T11:58:18+03:00
Общество

Около 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому

Заявление о голосовании дома можно успеть подать до 17.00 сегодня, 1 июля
Руслан Савинов
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Около 100 тысяч тюменцев проголосовали на домуОколо 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому
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За всё время голосования по поправкам в Конституцию РФ 95 312 жителей Тюменской области изъявили желание проголосовать дома.

– Уже реализовали право проголосовать вне помещений для голосования 87 510 человек, или 88,96 % от общего числа обратившихся с такой просьбой, – пояснил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Итак, напомним, что проголосовать вне помещения для голосования имеет право любой гражданин. Заявление еще можно успеть подать в участковую комиссию до 17.00 сегодня, 1 июля, по телефону горячей линии облизбиркома (3452)-42-67-72, а также по телефону вашей участковой избирательной комиссии, который указан на сайте облизбиркома.

– Члены участковой избирательной комиссии приедут к вам домой с индивидуальным пакетом с маской, перчатками, дезинфицирующими средствами и бланком заявления участника голосования, – подробно пояснил порядок голосования на дому секретарь облизбиркома Андрей Николаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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