1 Июль 2020 2020-07-01T11:55:52+03:00

Самые активные горожане – от 28 до 50 лет

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В Тюмени молодых голосующих по поправкам отмечают дипломами. 18-летняя горожанка София последовала примеру родителей и тоже пришла исполнить свой гражданский долг на участок № 2959.

– Было видно, что девушка была воодушевлена, первое голосование стало для нее значимым событием. Мы передали ей диплом с поздравлением, подписанный председателем избирательной комиссии Тюменской области, – рассказала председатель УИК избирательного участка № 2959 Ирина Антипина.

Другая молодая женщина, инвалид по зрению, пришла на участок в сопровождении мамы. Она решила проголосовать на участке, хотя ей предлагали сделать это дома.

Большинство избирателей, зарегистрированных на участке № 2959, – молодежь и тюменцы средних лет. Самыми активными были горожане от 28 до 50 лет, а также пожилые люди. Всего на избирательном участке № 2959 в Тюмени свой выбор могут сделать более двух тысяч избирателей.

ИСТОЧНИК KP.RU