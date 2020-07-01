Молодые тюменцы, которые впервые голосуют, получат памятные дипломы

1 Июль 2020 2020-07-01T16:09:42+03:00

Слова матери одного из юных жителей города: «Пора принимать участие во взрослой жизни»

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Для молодого тюменца Максима Моторкина голосование по поправкам в Конституции стало первым такого рода социально значимым событием в жизни. Он пришел с мамой в основной день голосования, 1 июля, на участок № 2114 на улице 50 лет Октября, 62.

Отметим, что Максима поздравили члены комиссии и, как всем молодым людям, впервые принимающим участие в голосовании, вручили памятный диплом. Всего с начала голосования на упомянутом участке дипломы получили шесть молодых людей.

- Прийти на участок в этот день меня попросили родители, - рассказал Максим. - Я чувствовал ответственность и, конечно, согласился, - рассказал тюменец корреспонденту информагентства «Тюменская линия».

Как отметила мама Максима, паспорт он получил совсем недавно, в апреле:

- Мы объяснили сыну, что пора принимать участие во взрослой жизни, - добавила мать тюменца Оксана Моторкина.

Как заметила председатель УИК 2114 Лариса Кокшарова, практика показывает, что молодые люди, активнее приходят на участок в конце рабочего дня, а пожилые тюменцы стараются голосовать рано утром.

- Самый пожилой участник голосования - мужчина 1925 года рождения, в этот раз он впервые не смог посетить участок самостоятельно, поэтому он заранее уточнил у комиссии, что к нему придут", - рассказала она.

Добавим, на участке № 2114, как и других УИК Тюмени, тщательно соблюдаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что до 20:00 сегодня, 1 июля, в Тюменской области работают 1097 участков.

ИСТОЧНИК KP.RU