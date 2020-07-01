2020-07-01T16:09:42+03:00
Общество

Молодые тюменцы, которые впервые голосуют, получат памятные дипломы

Слова матери одного из юных жителей города: «Пора принимать участие во взрослой жизни»
Руслан Савинов
Поделиться:
Молодые тюменцы, которые впервые голосуют, получат памятные дипломыМолодые тюменцы, которые впервые голосуют, получат памятные дипломы
Изменить размер текста:

Для молодого тюменца Максима Моторкина голосование по поправкам в Конституции стало первым такого рода социально значимым событием в жизни. Он пришел с мамой в основной день голосования, 1 июля, на участок № 2114 на улице 50 лет Октября, 62.

Отметим, что Максима поздравили члены комиссии и, как всем молодым людям, впервые принимающим участие в голосовании, вручили памятный диплом. Всего с начала голосования на упомянутом участке дипломы получили шесть молодых людей.

- Прийти на участок в этот день меня попросили родители, - рассказал Максим. - Я чувствовал ответственность и, конечно, согласился, - рассказал тюменец корреспонденту информагентства «Тюменская линия».

Как отметила мама Максима, паспорт он получил совсем недавно, в апреле:

- Мы объяснили сыну, что пора принимать участие во взрослой жизни, - добавила мать тюменца Оксана Моторкина.

Как заметила председатель УИК 2114 Лариса Кокшарова, практика показывает, что молодые люди, активнее приходят на участок в конце рабочего дня, а пожилые тюменцы стараются голосовать рано утром.

- Самый пожилой участник голосования - мужчина 1925 года рождения, в этот раз он впервые не смог посетить участок самостоятельно, поэтому он заранее уточнил у комиссии, что к нему придут", - рассказала она.

Добавим, на участке № 2114, как и других УИК Тюмени, тщательно соблюдаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, что до 20:00 сегодня, 1 июля, в Тюменской области работают 1097 участков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев назвал голосование в регионе легитимным
Молодые тюменцы, которые впервые голосуют, получат памятные дипломы
Владимир Пискайкин: «Организация голосования – на хорошем уровне!»
Тюменцы голосуют без нарушений
Явка на голосование по поправкам в Тюменской области превысила 68%
Депутат Госдумы Иван Квитка призвал тюменцев активнее идти на участки для голосования
Тюменский педагог Дмитрий Бородин: «Поправки дадут огромный толчок развитию государства»
Жители Тобольска и Ишима активно принимают участие в голосовании
Тысячи тюменцев попробовали солдатскую кашу на полевых кухнях
В викторине «Время Побед» жители Тюмени выиграли семь автомобилей и три квартиры
В викторине «Время Побед» учительница английского языка выиграла «Ладу-Гранту»
Наблюдатели в Тюменской области подтвердили безопасность голосования по поправкам в Конституцию
В 22.00 тюменцы увидят последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед»
В Тюменской области продолжают голосовать рядом с домом
Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля – основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ
Сергей Морев призвал тюменцев прийти на участки и проголосовать
Тюменка, выигравшая машину в викторине «Время Побед», не поверила в свою удачу
Около 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому
В Тюмени молодых голосующих по поправкам отмечают дипломами
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года увеличилось на 68 человек
Для жителей Тюменской области, проживающих на дачах, работают десять участков для голосования
Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет»
Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру
Тюменцы спешат на участки для голосования
Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования
Владимир Ковин: «Наличие российского паспорта обязывает меня голосовать»
Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время Побед», сперва не верила счастью