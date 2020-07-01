1 Июль 2020 2020-07-01T11:48:58+03:00

Для жителей Тюменской области, проживающих на дачах, работают десять участков для голосования

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Жители Тюменской области, которые постоянно проживают в садоводческих и огороднических товариществах, могут проголосовать по поправкам в Конституцию на десяти участках.

– Три участка – в товариществах Калининского административного округа, два – в Ленинском и пять – в Центральном, – пояснил корреспонденту информагентства «Тюменская линия» председатель избирательной комиссии региона Игорь Халин.

По словам председателя территориальной избирательной комиссии Калининского АО Тюмени Вадима Файзулина, в округе с дачниками работают участки № 2027, № 2074 и № 2082. За время проведения всероссийского голосования УИК использовали несколько форм работы. С 25 по 30 июня у них была возможность организовать процесс голосования по поправкам прямо в садовых обществах.

Сегодня, 1 июля, голосование идет только на стационарных участках или по персональным заявкам с выездом на дом. Также для дачников органы местного самоуправления организовали бесплатные дополнительные маршруты, которые курсируют по заранее составленным графикам.

Так, один из участков Калининского округа, № 2082, находится в поселке Московский Тюменского района и обслуживает только дачные сообщества, где прописаны 2 030 человек.

– Большинство людей уже проголосовали по вопросу поправок в Конституцию в предыдущие пять дней, но и 1 июля в УИК ждут хорошую явку, – рассказал председатель участковой комиссии № 2082 Александр Чупин.

Он отметил, что люди голосуют ответственно и активно, настроение у всех хорошее.

Напомним, что участки для голосования по всей Тюменской области 1 июля работают до 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU