2020-07-01T13:36:43+03:00
Общество

Наблюдатели в Тюменской области подтвердили безопасность голосования по поправкам в Конституцию

Люди понимают, что повышенные меры предосторожности – забота об их здоровье
Руслан Савинов
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Наблюдатели в Тюменской области подтвердили безопасность голосования по поправкам в КонституциюНаблюдатели в Тюменской области подтвердили безопасность голосования по поправкам в КонституциюФото: pixabay.com
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На участке для голосования по поправкам в Конституции № 2919 в средней школе № 65 в Тюмени приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности.

– На входе в участок для голосования находится дезинфицирующий коврик. Перед тем как человек зайдет в помещение для голосования, ему дистанционно измеряют температуру. Затем участник голосования получает перчатки или ему дезинфицируют руки. Для заполнения бюллетеня каждый голосующий получает одноразовую авторучку, – пояснила обозревателю «Тюменская линия» общественный наблюдатель Юлия Осипова.

Также в помещении для голосования регулярно проводят дезинфекцию. При проверке паспортов члены комиссии не берут их в руки, а изучают на расстоянии в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

– Никаких вопросов или конфликтов в связи с принимаемыми мерами безопасности на нашем участке не было. Люди понимают, что это забота об их здоровье, – сообщила Юлия Осипова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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