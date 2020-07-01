2020-07-01T10:31:00+03:00
Общество

Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования

Сообщений о правонарушениях избирательные комиссии области не поступало
Вадим Бегун
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Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования. Фото - ИА "Тюменская линия".Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования. Фото - ИА "Тюменская линия".
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Стали известные последние данные по явке на участки для голосования по поправкам в Конституции РФ в Тюменской области. Она достигла 59,98%. Таким образом, к 10.00 проголосовали уже 676 676 местных жителей.

По информации председателя областной избирательной комиссии Игоря Халина, на участках работают 286 камер видеонаблюдения, они позволяют вести объективный контроль за ходом голосования, задействованы 114 комплексов для обработки бюллетеней. За легитимностью на участках следят более трех тысяч независимых общественных наблюдателей.

– Сегодня 1 июля – очень важный и ответственный день для Тюменской области и Российской Федерации в целом. Я приглашаю вас на участки для голосования. Еще есть возможность выразить свою волю, еще есть возможность выразить свое отношение к поправкам в Основной закон нашего государства, – резюмировал Игорь Халин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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