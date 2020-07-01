Тюменцы спешат на участки для голосования

1 Июль 2020 2020-07-01T11:40:29+03:00

За неделю по поправкам в Конституцию проголосовала почти половина избирателей

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В Тюмени горожане с самого утра спешат на участки для голосования, чтобы выразить свое отношение к поправкам в Конституцию РФ. Мероприятие проходит безопасно, что подтверждают наблюдатели.

– Мы уделяем особое внимание безопасности граждан. Времена непростые, а в этом районе в основном проживают пожилые люди. Полная обработка помещения, кабинок для голосования и всех поверхностей производится каждые два часа. Через такой же промежуток времени члены комиссии меняют и свои средства индивидуальной защиты, – рассказала председатель участковой избирательной комиссии № 2032 на улице Новоселов Татьяна Сахно.

Первый посетитель участка Владимир заявил, что на его решение проголосовать не повлияют «никакие препятствия и никакие вирусы».

– Сотрудники комиссии приняли все меры предосторожности. Я свой выбор сделал и призываю всех жителей последовать моему примеру. Это наше будущее и будущее наших детей. В этот момент нельзя оставаться безучастными, – отметил горожанин.

Напомним, что выразить свое мнение по поправкам в Конституцию тюменцы могут до 20.00 на избирательных участках по месту регистрации. Затем голосование завершится и начнется итоговый подсчет голосов. Всего в Тюменской области работают 1097 участков для голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU