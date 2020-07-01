1 Июль 2020 2020-07-01T11:26:23+03:00

Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру. Фото - "Тюменское время".

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Сегодня, 1 июля, на телеканале «Тюменское время» пройдет еще один розыгрыш суперподарка викторины «Время Побед». На кону стоит квартира или машина, а также бонус. Тюменцы могут посмотреть прямой эфир в 13.00.

В 10.00 уже прошла первая серия суперигры викторины «Время Побед». 66-летняя жительница Тюменской области Любовь Ивановна выиграла квартиру, правильно ответив на вопрос о репрессированном в 1937 году советском полководце (Константин Рокоссовский). Женщина даже сначала не поверила своей удаче: «Не смешите меня, пожалуйста!».

С 25 июня тюменцы, участники викторины «Время Побед», прошедшие во второй тур, который проходит в прямом эфире «Тюменского времени», уже стали обладателями шести автомобилей и трех квартир. Сегодня до конца дня, в 13.00 и в 22.00, будут разыграны еще два суперподарка.

ИСТОЧНИК KP.RU