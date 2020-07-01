2020-07-01T11:26:23+03:00
Общество

Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру

Суперигра викторины «Время Побед» пройдет в 13.00
Вадим Бегун
Поделиться:
Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру. Фото - "Тюменское время".Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру. Фото - "Тюменское время".
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 июля, на телеканале «Тюменское время» пройдет еще один розыгрыш суперподарка викторины «Время Побед». На кону стоит квартира или машина, а также бонус. Тюменцы могут посмотреть прямой эфир в 13.00.

В 10.00 уже прошла первая серия суперигры викторины «Время Побед». 66-летняя жительница Тюменской области Любовь Ивановна выиграла квартиру, правильно ответив на вопрос о репрессированном в 1937 году советском полководце (Константин Рокоссовский). Женщина даже сначала не поверила своей удаче: «Не смешите меня, пожалуйста!».

С 25 июня тюменцы, участники викторины «Время Побед», прошедшие во второй тур, который проходит в прямом эфире «Тюменского времени», уже стали обладателями шести автомобилей и трех квартир. Сегодня до конца дня, в 13.00 и в 22.00, будут разыграны еще два суперподарка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Наблюдатели в Тюменской области подтвердили безопасность голосования по поправкам в Конституцию
В 22.00 тюменцы увидят последний розыгрыш призов в рамках викторины «Время Побед»
В Тюменской области продолжают голосовать рядом с домом
Губернатор Тюменской области напомнил, что 1 июля – основной день голосования по внесению изменений в Конституцию РФ
Сергей Морев призвал тюменцев прийти на участки и проголосовать
Тюменка, выигравшая машину в викторине «Время Побед», не поверила в свою удачу
Около 100 тысяч тюменцев проголосовали на дому
В Тюмени молодых голосующих по поправкам отмечают дипломами
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 1 июля 2020 года увеличилось на 68 человек
Для жителей Тюменской области, проживающих на дачах, работают десять участков для голосования
Людмила Рагозина: «Нарушений на участках по голосованию нет»
Сегодня у тюменцев есть возможность выиграть автомобиль или квартиру
Тюменцы спешат на участки для голосования
Почти 60 процентов жителей Тюменской области посетили участки для голосования
Владимир Ковин: «Наличие российского паспорта обязывает меня голосовать»
Тюменка, выигравшая квартиру в викторину «Время Побед», сперва не верила счастью