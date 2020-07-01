Молодые общественники Тюмени призвали голосовать людей разного возраста

1 Июль 2020 2020-07-01T10:00:00+03:00

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На участке № 2052 на Червишевском Тракте с раннего утра много людей. Среди участников голосования тюменцы всех возрастов.

Так, заместитель руководителя молодежной администрации Тюмени, член молодежной общественной палаты Глеб Шустов голосует второй раз в жизни. Однако он уверен в том, что проявить гражданскую позицию необходимо всем.

– От выбора, который мы делаем сегодня, зависит, где мы будем завтра. Это повлияет на развитие нашего региона и страны в целом, – выразил уверенность Глеб Шустов.

По его мнению, в голосовании должны активно участвовать молодые люди.

– Сегодняшняя молодежь – это те люди, которые в будущем будет занимать руководящие посты и своей работой изменять нашу страну.

Вместе с тем на участок подходили люди всех возрастов. Как рассказала председатель УИК участка № 2052 Эльвира Амирова, количество приходящих все дни было равномерным, погода не помешала.

Добавим, что после окончания процедуры голосующие угощались ароматной гречневой кашей с тушенкой, приготовленной на настоящей полевой кухне.

ИСТОЧНИК KP.RU