Меры безопасности при голосовании соблюдают в муниципалитетах Тюменской области

1 Июль 2020 2020-07-01T10:01:56+03:00

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В Тюменской области за соблюдением мер безопасности при голосовании по поправкам в Конституцию РФ следят члены избирательных комиссий и наблюдатели. Участникам голосования не только измеряют температуру и обрабатывают руки дезинфицирующим раствором, но и выдают необходимые средства индивидуальной защиты.

– На нашем участке, расположенном в районном Доме культуре, как и на двух других в райцентре, ход голосования контролируют шесть представителей общественности. Все необходимые меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции выполняются, – рассказала председатель участковой избирательной комиссии участка № 2434 в Упорово Лариса Суворова.

Старший наблюдатель участка Марина Ожоганич в свою очередь отметила, что наблюдатели работают посменно. Все они имеют средства индивидуальной защиты. К общественному контролю приступили с 25 июня и до дня голосования нареканий или вопросов по организованным мерам у односельчан не возникало.

ИСТОЧНИК KP.RU