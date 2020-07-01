Владимир Ковин: «Наличие российского паспорта обязывает меня голосовать»

1 Июль 2020 2020-07-01T10:10:17+03:00

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Председатель аграрного комитета Тюменской областной думы Владимир Ковин призвал тюменцев к активному голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Сам он это уже сделал на участке в школе №25 на улице Первомайской.

– Считаю, что наличие российского паспорта обязывает меня голосовать. Это касается не каждого в отдельности, а всех: и человека, и общества, и страны в целом изменения, которые вносятся, своевременны, и отражают современные реалии. Поправки касаются всех сфер жизнедеятельности: это нерушимость границ нашей страны, социальная политика, защита ветеранов и забота о детях, – отметил депутат.

Владимир Ковин также рассказал о семейной традиции – они всей семьей голосовали на всех местных, муниципальных, субъектовых и федеральных кампаниях. По мнению председателя аграрного комитета, каждый гражданин должен прийти на избирательный участок и проголосовать за поправки в Конституцию, ведь именно по этому Основному Закону мы будем жить долгие годы.

ИСТОЧНИК KP.RU