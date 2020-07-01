1 Июль 2020 2020-07-01T09:29:52+03:00

Председатель Общественной палаты Тюменской области: «Равнодушных к изменениям в Конституцию не должно быть»

Геннадий Чеботарев подробно рассказал о голосовании к поправкам в Основной закон

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Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев призвал всех жителей региона принять активное участие в общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию России.

– Сегодня единый день голосования – решающий день. Мы голосуем не только за поправки, конкретные нормы нашей Конституции. Мы голосуем за вектор развития нашей страны, в котором должна быть современная качественная медицина, хорошее образование, когда государство всячески поддерживает семьи, занимается воспитанием детей, – выразил уверенность Геннадий Чеботарев.

Так, председатель Общественной палаты напомнил, что поправки в Конституцию создадут дополнительные гарантии для повышения качества жизни россиян. В поправках – стремление сделать страну мощной, процветающей и развивающейся.

Геннадий Чеботарев добавил, если человек по каким-то причинам не может прийти на участок, то до 17.00 можно обратиться в избирательную комиссию, чтобы предоставили возможность проголосовать на дому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/788025" frameborder="0"></iframe> Геннадий Чеботарёв - о поправках в Конституцию.

ИСТОЧНИК KP.RU