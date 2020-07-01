2020-07-01T09:22:48+03:00
Общество

Тюменцы могут угоститься настоящей полевой кашей с горячим чаем

В рамках фестиваля «Время Побед» организовано 44 площадки
Есен Абилькенов
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Тюменцы могут угоститься настоящей полевой кашей с горячим чаемТюменцы могут угоститься настоящей полевой кашей с горячим чаемФото: Есен Абилькенов
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В Тюмени развернули полевые кухни. В рамках фестиваля «Время Побед» организовано 44 площадки, на которых работают 20 прицепов.

Полевая кухня ждёт всех желающих! Фото: Есен Абилькенов

Полевая кухня ждёт всех желающих!Фото: Есен Абилькенов

Традиция организовывать полевые кухни появилась несколько лет назад, в честь празднования Дня Великой Победы. Но формат настолько полюбился горожанам, что теперь без полевой кухни не обходится почти ни один городской праздник.

Мужчине очень нравится каша Фото: Есен Абилькенов

Мужчине очень нравится кашаФото: Есен Абилькенов

Вот и сегодня тюменцы потянулись к развернутым полевым кухням, чтобы отведать горячую кашу с тушенкой и чай. На площадке, развернутой у школы № 69 на Червишевском Тракте, уже довольно многолюдно. Горожанам предлагают гречневую полевую кашу.

Волонтёры кормят тюменцев соладтской кашей Фото: Есен Абилькенов

Волонтёры кормят тюменцев соладтской кашейФото: Есен Абилькенов

– Мы подготовили запас термосного парка в объеме около 5 с половиной тысяч литров. Жителей и гостей нашего города угощаем солдатской кашей. Для этого закуплено около 6 тонн гречки и 5,2 тысячи килограммов тушенки. Закладка продукта происходит в соответствии с технологией приготовления в условиях полевой кухни – слоями на глубину половника. Это будет настоящая солдатская каша, – рассказал директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Аванпост» Николай Савченко.

Ароматная гречка! Фото: Есен Абилькенов

Ароматная гречка!Фото: Есен Абилькенов

На фестивале "Время Побед" кормят солдатской кашей Фото: Есен Абилькенов

На фестивале "Время Побед" кормят солдатской кашейФото: Есен Абилькенов

Он добавил, что центр уже не первый раз в праздники организует работу полевых кухонь. Тюменцам такая традиция очень нравится. Это способствует созданию праздничной атмосферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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