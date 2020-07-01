Тюменцы могут угоститься настоящей полевой кашей с горячим чаем
В Тюмени развернули полевые кухни. В рамках фестиваля «Время Побед» организовано 44 площадки, на которых работают 20 прицепов.
Полевая кухня ждёт всех желающих!Фото: Есен Абилькенов
Традиция организовывать полевые кухни появилась несколько лет назад, в честь празднования Дня Великой Победы. Но формат настолько полюбился горожанам, что теперь без полевой кухни не обходится почти ни один городской праздник.
Мужчине очень нравится кашаФото: Есен Абилькенов
Вот и сегодня тюменцы потянулись к развернутым полевым кухням, чтобы отведать горячую кашу с тушенкой и чай. На площадке, развернутой у школы № 69 на Червишевском Тракте, уже довольно многолюдно. Горожанам предлагают гречневую полевую кашу.
Волонтёры кормят тюменцев соладтской кашейФото: Есен Абилькенов
– Мы подготовили запас термосного парка в объеме около 5 с половиной тысяч литров. Жителей и гостей нашего города угощаем солдатской кашей. Для этого закуплено около 6 тонн гречки и 5,2 тысячи килограммов тушенки. Закладка продукта происходит в соответствии с технологией приготовления в условиях полевой кухни – слоями на глубину половника. Это будет настоящая солдатская каша, – рассказал директор регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Аванпост» Николай Савченко.
Ароматная гречка!Фото: Есен Абилькенов
На фестивале "Время Побед" кормят солдатской кашейФото: Есен Абилькенов
Он добавил, что центр уже не первый раз в праздники организует работу полевых кухонь. Тюменцам такая традиция очень нравится. Это способствует созданию праздничной атмосферы.
ИСТОЧНИК KP.RU