1 Июль 2020 2020-07-01T09:19:46+03:00

Каков в Тюмени средний возраст участников голосования по поправкам в Конституцию? Фото: pixabay.com

Председатель одного из участков поделилась мнением на этот счет

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Cамые активные избиратели на участке 2249 на улице Северная, 1 – тюменцы среднего возраста, от 45 до 50 лет. Данный факт отметила председатель УИК № 2249 Ирина Носова. Своими наблюдениями по итогам шести дней голосования эксперт поделилась с корреспондентом «Тюменской линии».

– На мой взгляд, женщин проголосовало больше. Часто приходят парами, семьями. Самому старшему избирателю – 85 лет. Также мы отметили шесть молодых избирателей – тех, кто голосует впервые. Им вручили специальные памятные дипломы, – подробно пояснила Ирина Носова.

Она отметила, что многие тюменцы старшего возраста или маломобильные часто отказываются от голосования на дому: они хотят прочувствовать атмосферу и причастность к историческому событию. Для этого на участке есть все условия.

В период пандемии особое внимание уделяется мерам безопасности. По словам Носовой, участники голосования относятся к нововведениям спокойно, с пониманием.

– Явка достаточно высокая, тюменцы голосуют активно. Смеемся, что на нашем участке быстро заканчиваются одноразовые ручки: по этому можно судить как много участников к нам приходит, – сообщила председатель УИК.

Например, Елена – студентка медуниверситета. По ее мнению, молодежь должна особенно активно участвовать в голосовании, ведь решается судьба России, в которой им жить.

– Я никогда не понимала людей, которые только жалуются на государство, а сами ничего не делают, даже на выборы не ходят. Нравится – поддерживай. Не нравится – не молчи, – поделилась Елена.

Добавим, что общероссийское голосование по поправкам продлится до 20.00. Избирателей региона ждут на 1 097 участках.

ИСТОЧНИК KP.RU