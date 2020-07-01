Тюменские пенсионеры активно голосуют по поправкам на дому

1 Июль 2020 2020-07-01T08:01:25+03:00

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Тюменцам напоминают, что оставить заявку на участие в голосовании по поправкам в Конституцию на дому может каждый региона. Однако сделать это следует до 17.00 1 июля.

– Дома голосуют преимущественно тюменцы старше 65 лет. Заявки у нас тоже поступают активно, потому что на нашем участке проживает в основном контингент 65+. Так как пенсионеры находятся на самоизоляции, участковая комиссия сама приезжает к ним на дом по вызову. Пожилые тоболяки активно голосуют, – рассказала председатель участковой избирательной комиссии №1836 в Тобольске Жанна Комарова.

Одна из тех, кто голосует дома, – тоболячка Ольга Непомнящих. Она отмечает удобство такого способа выражения своей гражданской позиции, ведь ей не придется искать компанию для похода на избирательный участок.

Стоит отметить, что на каждом избирательном участке строго соблюдаются все регламентированные Роспотребнадзором меры безопасности. Так, по словам члена участковой избирательной комиссии №708 в Голышманово Марии Андреевской, каждому голосующему выдается индивидуальный пакет, в котором находятся перчатки, маска, ручка, антисептик и бюллетень с уже пропечатанными паспортными данными. Участнику голосования остается поставить галочку и опустить бюллетень в урну.

ИСТОЧНИК KP.RU