2020-07-01T07:11:39+03:00
Общество

На тюменских избирательных участках безопасно

Случаев заболеваний зафиксировано не было
Вадим Бегун
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На тюменских избирательных участках безопасно. Фото - pixabay.com.На тюменских избирательных участках безопасно. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области региональное управление Роспотребнадзора каждый день мониторит соблюдение санитарной безопасности на избирательных участках. На данный час случаев заболевания, связанных с избирательной комиссией, не зарегистрированы.

– Специалисты проверяют, все ли выполняются регламентированные требования. На участках принимаются все необходимые меры в достаточном объеме. Это позволило предупредить возникновение новых случаев заболевания, связанных именно с голосованием, – сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

Напомним, что голосование продлится до 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги выборов областной избирком озвучит позже.

На вопросы по голосованию отвечают по телефону горячей линии облизбиркома (42-67-72) и горячей линии Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20). Так же на вопросы по поправкам в Конституции ответят в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования: 8 (3452) 39-01-07.

Александр Летюшев - о безопасности голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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