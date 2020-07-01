На тюменских избирательных участках безопасно
В Тюменской области региональное управление Роспотребнадзора каждый день мониторит соблюдение санитарной безопасности на избирательных участках. На данный час случаев заболевания, связанных с избирательной комиссией, не зарегистрированы.
– Специалисты проверяют, все ли выполняются регламентированные требования. На участках принимаются все необходимые меры в достаточном объеме. Это позволило предупредить возникновение новых случаев заболевания, связанных именно с голосованием, – сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.
Напомним, что голосование продлится до 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги выборов областной избирком озвучит позже.
На вопросы по голосованию отвечают по телефону горячей линии облизбиркома (42-67-72) и горячей линии Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20). Так же на вопросы по поправкам в Конституции ответят в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования: 8 (3452) 39-01-07.
Александр Летюшев - о безопасности голосования.
ИСТОЧНИК KP.RU
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