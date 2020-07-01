На тюменских избирательных участках безопасно

1 Июль 2020 2020-07-01T07:11:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области региональное управление Роспотребнадзора каждый день мониторит соблюдение санитарной безопасности на избирательных участках. На данный час случаев заболевания, связанных с избирательной комиссией, не зарегистрированы.

– Специалисты проверяют, все ли выполняются регламентированные требования. На участках принимаются все необходимые меры в достаточном объеме. Это позволило предупредить возникновение новых случаев заболевания, связанных именно с голосованием, – сообщил начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Александр Летюшев.

Напомним, что голосование продлится до 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги выборов областной избирком озвучит позже.

На вопросы по голосованию отвечают по телефону горячей линии облизбиркома (42-67-72) и горячей линии Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20). Так же на вопросы по поправкам в Конституции ответят в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования: 8 (3452) 39-01-07.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/788010" frameborder="0"></iframe> Александр Летюшев - о безопасности голосования.

ИСТОЧНИК KP.RU