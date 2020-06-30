2020-06-30T21:08:08+03:00
Общество

Александр Моор рассказал, когда отремонтируют дорогу в Омутинском районе

Глава региона пообещал, что ремонт выполнят качественно
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Александр Моор рассказал, когда отремонтируют дорогу в Омутинском районеАлександр Моор рассказал, когда отремонтируют дорогу в Омутинском районеФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в видеоконференции, которую провёл полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов. Вместе с губернаторами он провёл личный приём жителей регионов, которые входят в УФО.

Так, к Николаю Цуканову обратилась жительница Омутинского района Ирина Александровна. Женщину интересовал вопрос ремонта автомобильной дороги по ул. Набережная в селе Южно-Плетнёво. По словам Александра Моора, финансирование предусмотрено за счёт средств местного бюджета, заключён муниципальный контракт с подрядчиком на выполнение работ.

- По контракту срок исполнения ремонтных работ - ноябрь текущего года, но уже к середине августа, ранее запланированного срока, будет выполнено устройство дороги в асфальтовом покрытии, сделаны съезды к каждому дому, заложены дренажные трубы для отвода дождевых вод. Все необходимые мероприятия будут выполнены качественно, - подчеркнул Александр Моор.

Полпред Николай Цуканов рекомендовал жителям села и главе муниципалитета взять на контроль проведения строительства и ремонта дороги. И, если будут замечания, своевременно их устранить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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