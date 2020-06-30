Для тюменских предпринимателей-экспортёров организуют образовательные вебинары
Вебинар на тему «Особенности организации и ведения торговой деятельности в Казахстане» проведёт 8 июля Центр поддержки экспорта для предприятий, которые ориентированы на продажу товаров за рубеж. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, мероприятие проведут в рамках цикла «Шаг за шагом», посвящённых открытию нового дела.
Главная цель мероприятия – рассказать предпринимателям о торгово-экономическом и деловом российско-казахстанском сотрудничестве в условиях новой реальности. На вебинаре обсудят вопросы экспорта, таможенного регулирования, логистических возможностей при работе с Казахстаном и особенностях казахстанского бизнеса.
На мероприятии выступят тюменские предприятия, которые экспортируют продукцию в Казахстан, и представители экспозиции экспортно-ориентированных субъектов предпринимательства в Нур-Султан.
Ещё один вебинар, в рамках Года сельского предпринимательства, пройдёт 2 июля. В режиме zoom-конференции выступит Производственная компания «Мебель ГРУПП» по интеграционному проекту «Школа мебельщика». Мероприятие будет интересно всем, кто заинтересован в открытии своего дела по производству мебели.
ИСТОЧНИК KP.RU