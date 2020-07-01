Тюменцам объяснили, как проголосовать по поправкам вне участка

1 Июль 2020 2020-07-01T08:09:40+03:00

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Жители Тюменской области, которые по каким-то причинам не смогут посетить участок для голосования, могут проголосовать дома. Для этого всего лишь нужно сообщить в свою участковую избирательную комиссию и выбрать удобное время.

Информацию можно передавать и через социальных работников, соседей или друзей, главное, чтобы информация дошла до УИК. Оставить заявку о желании голосовать дома нужно до 17.00 часов 1 июля.

Члены участковой комиссии приедут к избирателю с индивидуальным пакетом, герметично запакованным, где будут находиться маска, перчатки, дезинфицирующие средства, выписка из реестра участника голосования с уже впечатанными паспортными данными, чтобы человек время не терял и мог только расписаться, сделать отметку в бюллетене для голосования.

Процедура голосования пройдет на лестничных площадках или во дворах. Члены участковой избирательной комиссии не будет заходить в квартиры и дома. Паспорт гражданин никому не передает, он держит его в руках, показывает фотографию, подтверждает личность и место регистрации. После голосования бюллетень опускается в переносной ящик.

– Сейчас разрешена регистрация граждан в СНТ и ОНТ, и для них организованы участки для голосования. Для удобства дачников предусмотрены дополнительные автобусные маршруты, на которых бесплатно можно добраться до своего участка, если он удален и транспортный рукав регулярных маршрутов не позволяет сделать это самостоятельно. С графиками движения таких автобусов дачников познакомили заранее, – рассказали в облизбиркоме.

ИСТОЧНИК KP.RU