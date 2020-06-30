2020-06-30T20:08:13+03:00
Общество

В Тюменской области стихийные свалки превращают в цветочные клумбы

В регионе нашли необычный способ борьбы с мусором
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Поделиться:
Фото: ООО "ТЭО"Фото: ООО "ТЭО"
Изменить размер текста:

Жители Ишима нашли необычный способ борьбы со стихийной свалкой, которая появляется в одном и том же месте. Теперь вместо мусора там растут цветы. Как сообщили в Тюменском экологическом объединении, жители Ишима стали относиться к вопросу обращения с коммунальными отходами с большей ответственностью.

Цветочная композиция появилась напротив школы №31 по ул. Ершова. В течение многих лет это место использовали жители ближайшего квартала как несанкционированную площадку для твёрдых коммунальных отходов, веток и ботвы. Однако меры, принятые специалистами городского управления ЖКХ и Ишимского управления регоператора, оказались правильными. Здесь благоустроили место для сбора мусора, установив крытую контейнерную площадку и увеличив количество баков за ней. Рядом разбили большую клумбу.

По словам заместителя руководителя ООО «ТЭО» Светланы Петренко, успешная реализация экологической реформы в Тюменской области зависит от власти, местных жителей и регоператора.

- Только совместными усилиями мы действительно сможем изменить отношение к экологической безопасности, обеспечить чистоту и опрятность улиц нашего региона. И, как мы можем видеть на этом примере: действительно необычный и неравнодушный подход муниципалитета сразу дал результат, а на интересную идею представителей администрации вдохновили активные жители, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Александр Моор рассказал, когда отремонтируют дорогу в Омутинском районе
Для тюменских предпринимателей-экспортёров организуют образовательные вебинары
В Тюменской области стихийные свалки превращают в цветочные клумбы
Система «Безопасный город» обеспечивает безопасность жителей Тюменской области
В Тюменском районе отремонтируют 74,6 км дорог в рамках нацпроекта
В ишимской больнице появился медицинский автобус стоимостью 15,7 млн рублей
В Тюменской области снова заработают библиотеки
Отдых в лагерях Тюменской области будет безопасным
В Тюменской области разработали меры поддержки для содействия трудоустройству людей
Региональное правительство поддерживает предпринимателей в период пандемии
Загородные лагеря Тюменской области готовы принять детей
Спасатели нашли потерявшихся в тюменских болотах студентов
В Тюмени следователи заинтересовались прорывом канализации в центре детей-инвалидов
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Тюменской области достигла почти 50%
В Тюмени пьяный водитель собрал паровозик из машин
Жители Тюмени активно голосуют по поправкам в Конституцию РФ
На птицефабрике «Боровская» рассказали о моде на здоровое питание