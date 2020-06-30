В Тюменской области стихийные свалки превращают в цветочные клумбы

30 Июнь 2020 2020-06-30T20:08:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Ишима нашли необычный способ борьбы со стихийной свалкой, которая появляется в одном и том же месте. Теперь вместо мусора там растут цветы. Как сообщили в Тюменском экологическом объединении, жители Ишима стали относиться к вопросу обращения с коммунальными отходами с большей ответственностью.

Цветочная композиция появилась напротив школы №31 по ул. Ершова. В течение многих лет это место использовали жители ближайшего квартала как несанкционированную площадку для твёрдых коммунальных отходов, веток и ботвы. Однако меры, принятые специалистами городского управления ЖКХ и Ишимского управления регоператора, оказались правильными. Здесь благоустроили место для сбора мусора, установив крытую контейнерную площадку и увеличив количество баков за ней. Рядом разбили большую клумбу.

По словам заместителя руководителя ООО «ТЭО» Светланы Петренко, успешная реализация экологической реформы в Тюменской области зависит от власти, местных жителей и регоператора.

- Только совместными усилиями мы действительно сможем изменить отношение к экологической безопасности, обеспечить чистоту и опрятность улиц нашего региона. И, как мы можем видеть на этом примере: действительно необычный и неравнодушный подход муниципалитета сразу дал результат, а на интересную идею представителей администрации вдохновили активные жители, - отметила она.

ИСТОЧНИК KP.RU