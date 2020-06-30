Система «Безопасный город» обеспечивает безопасность жителей Тюменской области

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:40:34+03:00

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Количество видеокамер на улицах городов и сёл Тюменской области до конца 2020 года увеличится до 3,3 тысяч штук. Об этом на заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью и областной антинаркотической комиссии рассказала директор департамента информатизации Тюменской области Мария Рудзевич.

По её словам, в состав «Безопасного города» входит 231 комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. На сегодняшний день количество камер видеонаблюдения увеличилось с 1,6 тысяч в 2018 году до 2,2 тысяч. Кроме того, в комплекс «Безопасный город» входит единая информационная система скорой медицинской помощи, которая действует на всей Тюменской области с февраля 2020 года.

Мария Рудзевич подчеркнула, что каждый месяц обрабатывается более 54 тысяч вызовов, причём 86% неотложны вызовов скорая помощь обслуживает в течение двух часов.

Как отметил вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев, развитием аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» занимаются очень серьёзно.

- Он реально работает для обеспечения безопасности наших земляков, помогает в профилактике и раскрытии преступлений и правонарушений. В этом отношении наш регион входит в десятку лучших в стране. Мы будем развивать наш «Безопасный город» и в дальнейшем, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU