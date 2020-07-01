Фестиваль «Время Побед»: на кону три суперподарка

1 Июль 2020 2020-07-01T06:20:11+03:00

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Молочное суфле, пряники, карамель и другие вкусности тюменских товаропроизводителей вручают тюменцам, ответившим верно на вопрос викторины «Время Побед». Победители первого тура могут выиграть нет только сладкие призы.

В числе подарков так же десять наименований бытовой техники: смартфоны iPhone11, телевизоры, фены, микроволновые печи, хлебопечки, чайники, утюги, блендеры, мультиварки и многое другое.

Участники второго тура борются за призы в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Сегодня, 1 июля, телеведущие разыграют три суперподарка, на кону – квартиры и машины. Розыгрыши состоятся в 10:00, 13:00 и 22:00.

ИСТОЧНИК KP.RU