Фестиваль «Время Побед»: на кону три суперподарка
Молочное суфле, пряники, карамель и другие вкусности тюменских товаропроизводителей вручают тюменцам, ответившим верно на вопрос викторины «Время Побед». Победители первого тура могут выиграть нет только сладкие призы.
В числе подарков так же десять наименований бытовой техники: смартфоны iPhone11, телевизоры, фены, микроволновые печи, хлебопечки, чайники, утюги, блендеры, мультиварки и многое другое.
Участники второго тура борются за призы в прямом эфире телеканала «Тюменское время». Сегодня, 1 июля, телеведущие разыграют три суперподарка, на кону – квартиры и машины. Розыгрыши состоятся в 10:00, 13:00 и 22:00.
ИСТОЧНИК KP.RU