Основной день: участки для голосования открылись в Тюменской области

1 Июль 2020 2020-07-01T06:37:08+03:00

Жители региона выражают свою гражданскую позицию о поправках в Конституции России

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Сегодня – основной день для голосования по поправкам в Основной закон страны. Указом президента РФ Владимиром Путиным 1 июля объявлен выходным днем. В 8:00 в Тюменской области открылись 1097 избирательных участка, где жители могут высказать свое мнение о поправках, а так же отдохнуть всей семьей.

Одна из них – многодетная мама Светлана. Из-за загруженности на работе, тюменка никак не могла найти времени для важного события в жизни страны.

– Сегодня у меня выходной, и я добралась до закрепленного за мной участка в районе КПД, – сказала она.

Посетители участков отмечают, как организована на них работа – предприняты все меры безопасности из-за коронавируса. Фото: Валерий Бычков

Светлана проголосовала за принятие поправок. Она нашла особенно важными те изменения, которые коснутся поддержки молодых семей и детей. Многие тюменцы пришли на участки семьями.

– Мы все граждане России. Мы всегда голосовали всей семьей, и наши дети пусть привыкают, пусть чувствуют себя настоящими россиянами, – считает Георгий.

Посетители участков отмечают, как организована на них работа – предприняты все меры безопасности из-за коронавируса. Внутри дезинфицируют дверные ручки, кабинки для голосования. На входе в помещение тюменцам замеряют температуру, выдают маски и перчатки, а также одноразовые ручки для голосования. На участках строго следят за соблюдением социальной дистанции.

В заключительный день голосования регистраторы и представители участковых избирательных комиссий ожидают большой поток граждан, но столпотворение исключено, ведь многие уже проголосовали накануне.

1 июля в 8:00 в Тюменской области открылись 1097 избирательных участка. Фото: Валерий Бычков

По данным облизбиркома, на 30 июня в Тюменской области свои голоса по поправкам в Конституцию отдали 49,75% от общего количества голосующих – более 559 тысяч 674 граждан. В нашем регионе явка на голосовании выше, чем в среднем по России, заявил председатель Тюменской областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени, после чего начнется подсчет голосов. Предварительные итоги выборов областной избирком озвучит позже.

На вопросы по голосованию отвечают по телефону горячей линии облизбиркома (42-67-72) и горячей линии Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20). Так же на вопросы по поправкам в Конституции ответят в региональном штабе по наблюдению за проведением общероссийского голосования: 8 (3452) 39-01-07.

Узнать, где расположен ваш участок для голосования, можно на сайте мойучасток.рф.

ИСТОЧНИК KP.RU