2020-06-30T19:28:59+03:00
Экономика

В Тюменском районе отремонтируют 74,6 км дорог в рамках нацпроекта

Работы уже завершены на 57 улицах
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменском районе отремонтируют 74.6 км дорог в рамках нацпроектаВ Тюменском районе отремонтируют 74.6 км дорог в рамках нацпроектаФото: Татьяна Коркина
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В 2020 году в Тюменском районе отремонтируют 92,4 километра дорог, из которых 74,6 километров – по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили в Главном управлении строительства Тюменской области, это 164 улицы. Работы уже завершены на 57 из них, ещё ведут работы на 14 улицах.

Ремонтировать дороги будут в Богандинском, Винзилинском, Каскаринском, Кулаковском, Московском, Переваловском, Успенском, Червишевском и Чикчинском муниципальных образованиях.

Ведутся работы и по строительству тротуаров. В семи муниципалитетах по плану в 2020 году построят 68 километров дорог. Обустройство идёт в Московском, Червишевском сельских поселениях и в селе Созоново. Кроме того, работы начнутся в Ембаевском и Успенском поселениях. Также разрабатывают проектную документацию на строительство тротуаров общей протяжённостью 94,8 километра. Они появятся в Каскаринском, Московском, Богандинском, Муллашинском, Мальковском, Ембаевском, Кулаковском, Каменском, Наримановском, Горьковском, Переваловском, Онохинском муниципалитетах и в посёлке Андреевский.

Ремонт автодорог находится на постоянном контроле главы района Светланы Ивановой. Кроме того, Общественная палата планирует выезжать в муниципалитеты для оценки качества дорожного ремонта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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