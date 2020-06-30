В ишимской больнице появился медицинский автобус стоимостью 15,7 млн рублей

30 Июнь 2020 2020-06-30T19:11:29+03:00

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Передвижной медицинский лечебно-диагностический комплекс на базе автобуса ПАЗ поступил в ишимскую областную больницу № 4. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, машина состоит из двух отсеков, в каждом из которых находится современное оборудование. В одной половине автобуса установлен флюорографический цифровой малодозовый аппарат, в другом организован акушерский кабинет. Там есть кушетка, гинекологическое кресло и необходимые установки.

Стоимость комплекса составляет почти 15,7 млн рублей. В комплекте находятся: аппарат УЗИ, дефибриллятор, анализатор крови, телекардиограф, дыхательные аппараты, спирограф, тонометр, стетоскоп – в общей сложности 21 позиция различного оборудования. Вся техника закуплена на средства областного бюджета в рамках регионального проекта «Развитие системы первичной медико-санитарной помощи», которая реализуется в рамках государственной программы Тюменской области «Развитие здравоохранения».

В передвижном комплексе есть система электроснабжения, в том числе встроенный генератор, автономный отопитель, который работает на топливе базового транспорта, приточно-вытяжная вентиляционная система с предварительной очисткой воздуха и системой кондиционирования. Передвижной комплекс обеспечивает комфортные условия работы при температуре окружающего воздуха от -35 до +40.

По словам главврача ОБ № 4 Вячеслава Афанасьева, передвижной медицинский комплекс – большая находка для Ишима.

– С помощью этой техники наши медработники будут вести выездную работу в небольших селах с населением малой численностью, где строить амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты нецелесообразно. Благодаря реализации данного проекта жители самых отдаленных деревень и поселков будут охвачены новейшими методами диагностики и смогут получать своевременную медицинскую помощь, – отметил Вячеслав Афанасьев.

ИСТОЧНИК KP.RU