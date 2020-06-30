30 Июнь 2020 2020-06-30T16:55:27+03:00

Отдых в лагерях Тюменской области будет безопасным Фото: Татьяна Коркина

Рассказываем, что сделано перед приездом ребятишек в загородные центры

Изменить размер текста: A A

Коллективы детских загородных центров Тюменской области разработали методические рекомендации «Порядок (алгоритм) приема и размещения граждан в организациях отдыха детей и их оздоровления Тюменской области в 2020 году». Как сообщили в департаменте социального развития региона, это ключевой документ, по которому будут работать все организации с строгим соблюдением всех предписаний и норм.

Для безопасного пребывания детей в детских лагерях сделано:

- закуплены медицинские маски и перчатки для сотрудников служб пищеблоков, медицинских работников, технического персонала;

- закуплены в нужном количестве средства для дезинфекции, уборки и обработки помещений;

- закуплены установки обеззараживания воздуха, стойки с антисептиками для обработки рук на входе в каждое помещение;

- проведён ремонт и генеральные уборки помещений с применением дезинфицирующих растворов по вирусному режиму;

- коллективы центров и лагерей сформированы в бригады, которые будут трудиться только после анализа на наличие антител к коронавирусу, не выезжая за территорию лагеря на время смены.

- за каждым детским центром закреплено медицинское учреждение и отработаны все алгоритмы по обеспечению сохранности здоровья детей в случае возникновения заболеваний или несчастных случаев;

- отработаны вопросы размещения детей в местах проживания, разработаны маршруты передвижения отрядов и каждого сотрудника в отдельности;

- в первые 4 дня смены введен запрет на проведение массовых мероприятий, работу будут максимально вести на свежем воздухе.

Продолжительность каждой смены – 14 дней. Все дети заедут в лагерь в один день, пройдут осмотр на наличие респираторных заболеваний, обработают руки, наденут медицинские маски.

ИСТОЧНИК KP.RU