В Тюменской области открылись избирательные участки

1 Июль 2020 2020-07-01T06:04:39+03:00

В Тюменской области работают 1097 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ Фото: pixabay.com

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В Тюменской области до 20:00 проработают 1097 участков для голосования по поправкам в Конституцию РФ. Напомним, что 1 июля - день, когда каждый можно выразить позицию по этому вопросу.

Особо отмечается, что противоэпидемические правила сотрудники участков соблюдали все дни голосования, финальный не станет исключением. Надзорные органы контролируют их работу, чтобы контакт с другими людьми был минимальным.

Сегодня на участках будут работать комплексы обработки бюллетеней. По словам председателя Тюменской областной избирательной комиссии Игоря Халина, поступают много обращений о том, что бюллетени для комплексов обработки отличаются от установленного образца. Вместо печати с гербом у них печать прямоугольная, она является номерной, бюллетень имеет защитную сетку с обратной стороны, заверяется подписями двух членов участковой избирательной комиссии и является документом строгой отчетности.

В этот день желающие, как и ранее, смогут проголосовать на дому, если заранее уведомят комиссию о подобной необходимости. 1 июля нужно об этом сообщить до 17:00.

Кроме того, в садоводческих товариществах начнут работать десять участков для голосования. Три участка в товариществах Калининского административного округа, два – в Ленинском, и пять – в Центральном.

Добавим, если у жителей региона возникли вопросы по поводу голосования, то продолжают работу горячая линия облизбиркома (42-67-72) и горячая линия Центризбиркома РФ (8-800-200-00-20).

ИСТОЧНИК KP.RU