Тюменский предприниматель рассказал о преимуществах посещения ярмарок

1 Июль 2020 2020-07-01T06:31:09+03:00

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Председатель совета директоров Западно-Сибирского союза производителей и переработчиков «Биопродукт», директор агрофирмы «Русич» Сергей Пульников рассказал о продовольственных ярмарках, которые работают сегодня в разных районах Тюмени. Как отметил Сергей Пульников, на ярмарках у тюменцев есть возможность приобрести широкий ассортимент продукции местных товаропроизводителей по выгодным ценам.

– Одним из востребованных продуктов в связи с небольшим потеплением в середине недели может стать мороженое. Тем более что в связи с ярмаркой местные производители этого продукта объявляют акцию «два по цене одного». Также на рынок вернулось популярное тюменское печенье «Плазма», его можно увидеть на ярмарке в новой упаковке. Кроме того, тюменские производители представят мясо, рыбу, сыры по ценам ниже рыночных, – рассказал Сергей Пульников.

Также, отметил он, многие компании презентуют посетителям товары по спецпредложениям. Всего в Тюмени в рамках ярмарочных мероприятий работают 150 торговых точек, на которых представлена продукция более 60 местных производителей.

– Мы участвуем в этой акции сообща, чтобы поближе познакомиться со своими потребителями. У непосредственных производителей есть возможность напрямую пообщаться с покупателями, узнать, что им больше нравится, выслушать предложения. Это очень важно для нас, – подчеркнул директор агрофирмы «Русич». Отметим, что на ярмарке работает 121 площадка, 151 торговая точка. За первые два дня ярмарки продано более 2-х тонн продукции, объём продаж составил более 1 млн рублей. Самым популярным товаром стало мороженое "Тюменский пломбир".

ИСТОЧНИК KP.RU