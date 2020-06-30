30 Июнь 2020 2020-06-30T16:37:26+03:00

В Тюменской области разработали меры поддержки для содействия трудоустройства людей Фото: Татьяна Коркина

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Правительство Тюменской области разработало меры поддержки для содействия трудоустройства людей. Это сделано в рамках дополнительных мероприятий по созданию временных рабочих мест и снижения напряжённости на рынке труда. Как сообщили в региональном департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства, меры поддержки регламентированы постановлением Правительства Тюменской области «Об утверждении Положений о порядке и условиях возмещения нормативных затрат работодателям на мероприятия по содействию занятости населения в условиях ухудшения ситуации на рынке труда Тюменской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Главная цель возмещения нормативных затрат – компенсация работодателям затрат, которые те понесли из-за мероприятий, направленных на обеспечение защиты от безработицы. А именно:

- создание временных рабочих мест на определенный период для трудоустройства граждан;

- трудоустройство на созданные временные рабочие места граждан по направлению Центра занятости населения.

Нормативные затраты возмещаются на безвозмездной и безвозвратной основе. К ним относятся:

- затраты на оплату труда, с учётом районного коэффициента и страховых взносов;

- затраты на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении людей, которые работали на созданных временных рабочих местах;

- затраты на оплату банковских услуг, которые связаны с перечислением денег на возмещение нормативных затрат.

ИСТОЧНИК KP.RU