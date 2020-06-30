Региональное правительство поддерживает предпринимателей в период пандемии

30 Июнь 2020 2020-06-30T16:19:42+03:00

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Более 10 лет индивидуальный предприниматель из Викуловского района Надежда Сысоева работает, чтобы местные покупали строительные пиломатериалы, не выезжая за пределы своего района. Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, в Викулово есть и другие магазины с похожим товаром, однако Надежда уверенно стоит на ногах и развивает свой бизнес.

Как и для большинства предпринимателей, пандемия коронавируса для Надежды стала испытанием. Бизнесу пришлось временно приостановить работу, однако женщина выдержала и не сократила ни одного работника. По её словам, в сложное время их поддержал Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», где предприниматели получили льготный займ, который направили на покупку товаров.

- Это позволило наладить дистанционную торговлю, когда предприятиям нашего формата разрешили работать на вынос. Мы предлагаем различные товары для сельскохозяйственной деятельности: грунт, семена, агротекс и так далее. А сейчас как раз сезон, поэтому людям необходима эта продукция. Также мы смогли воспользоваться федеральными программами поддержки, в частности отсрочкой по налоговым платежам. Несмотря на все проблемы, мы сохранили рабочие места, благодарна коллективу за поддержку, все стойко перенесли это непростое время, - рассказала предпринимательница.

Напомним, что 2020 год губернатором Тюменской области Александром Моором объявлен годом сельского предпринимательства. Роль сельского бизнеса велика — предприниматели платят налоги, создают рабочие места, обеспечивают население необходимыми товарами и услугами.

ИСТОЧНИК KP.RU