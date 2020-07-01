2020-07-01T05:32:34+03:00
Общество

Погода на 1 июля в Тюмени: дождь на целый день

Солнца в этот день не будет видно
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени будет идти дождь целый день. Фото - pixabay.com.В Тюмени будет идти дождь целый день. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Сегодня, 1 июля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. С самого утра будет идти дождь. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу.

Температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, днем – плюс 15. Вечером столбики термометров покажут 11 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.

1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день - день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния.

Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая - к ночи ожидай дождя. В это время отцветает малина, начинают цвести лилии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24