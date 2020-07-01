Погода на 1 июля в Тюмени: дождь на целый день
Сегодня, 1 июля, с утра и до самого вечера небо в Тюмени будет скрыто за облаками. С самого утра будет идти дождь. Днем он может ослабнуть, но к вечеру снова наберет силу.
Температура воздуха ночью будет плюс 10 градусов, днем – плюс 15. Вечером столбики термометров покажут 11 – 15 градусов выше нуля. В течение дня будет дуть северный ветер со скоростью 1 – 4 метра в секунду.
1 июля почитается память мучеников Леонтия, Ипатия и Федула. В давние времена 1 июля отмечался Ярилин день - день палящего солнца. По этому поводу организовывались народные гуляния.
Наши предки в этот день наблюдали за травой: если утром она сухая - к ночи ожидай дождя. В это время отцветает малина, начинают цвести лилии.
ИСТОЧНИК KP.RU