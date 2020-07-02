2020-07-02T07:40:09+03:00
Происшествия

Тоболяку грозит до шести лет тюрьмы за хищение горшков с фиалками у знакомой

По факту кражи, совершенной с незаконным проникновением в жилище, возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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Тоболяку грозит до шести лет тюрьмы за хищение горшков с фиалками у знакомой. Фото - pixabay.com.Тоболяку грозит до шести лет тюрьмы за хищение горшков с фиалками у знакомой. Фото - pixabay.com.
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Из незапертой квартиры 66-летней тоболячки, которую та ненадолго покинула, неизвестный вынес три горшка с фиалками и бутылку шампуня. Кроме того, потерпевшая не нашла своего кошелька с семью тысячами рублей.

Подозрение пало на знакомого пенсионерки, который выходил из подъезда, когда та стояла у дома. Вскоре сотрудники полиции задержали 43-летнего тоболяка и доставили в отдел полиции.

– Фигурант пришел к потерпевшей и, воспользовавшись тем, что дверь была открыта, проник в квартиру и похитил имущество. Деньги неработающий мужчина потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Следователем возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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