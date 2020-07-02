2 Июль 2020 2020-07-02T06:20:20+03:00

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В Тюмени появятся новые озелененные территории. Они расположатся на улице Крылова в жилом районе Антипино, напротив театрального центра «Космос» на улице Республики и у дома №72 по улице Инженерной.

– Работы на этих объектах планируют завершить уже в июле. На сегодняшний день здесь проложены дорожки, размечены газоны. Кроме того, будет и четвертый, самый крупный объект благоустройства, – Никольский сквер, расположенный за микрорайоном Малахово, – рассказал во время прямого эфира программы «Час Тюмени» заместитель главы города Павел Перевалов.

По его словам, новый сквер ждут жители Восточного округа. При обсуждении проекта они активно высказывались за создание современного зеленого уголка, в котором будет приятно прогуляться и провести время всей семьей. Раньше на этом месте было болото и пустырь с несколькими деревцами.

К ноябрю благоустроители обещают жителям микрорайона новый сквер с небольшим ухоженным прудиком, дорожками для прогулок и детскими площадками для активного отдыха юных тюменцев, а также с дополнительным озеленением.

ИСТОЧНИК KP.RU