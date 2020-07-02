2020-07-02T05:40:18+03:00
Происшествия

«Часть съели, остальное растаяло»: в Тобольске мужчины похитили партию мороженого

По факту кражи возбуждено уголовное дело
Вадим Бегун
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В Тобольске мужчины похитили партию мороженого. Фото - pixabay.com.В Тобольске мужчины похитили партию мороженого. Фото - pixabay.com.
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В Тобольске двое друзей сорвали с холодильника с мороженым антивандальный щит и похитили товар на общую сумму около шести тысяч рублей. Эта «процедура» им понравилось, и на следующий день они снова украли эскимо.

По составленной ориентировке сотрудники ДПС задержали двух парней 18 и 19 лет. Доставленные в отдел полиции фигуранты свою вину признали и пояснили, что часть мороженного съели, а остальное растаяло. Однако оказалось, что это не единственное преступление криминального дуэта.

– Мужчины похитили три велосипеда из подъезда многоэтажного дома в Тобольске, а один из них еще и таксофон, принадлежащий телекоммуникационной компании. В настоящее время велосипеды изъяты и возвращены владельцам. Таксофон фигурант хотел сдать в пункт приема металлолома, но так как организации были закрыты, он выкинул его на улице, – пояснили в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отношении них возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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