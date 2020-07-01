2020-07-01T05:56:00+03:00
Общество

Тюменцы отдают ненужную технику в рамках акции #ВелодоброТюмени

Инициатором проекта выступил городской департамент по спорту и молодежной политике
Вадим Бегун
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Тюменцы отдают ненужную технику в рамках акции #ВелодоброТюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.Тюменцы отдают ненужную технику в рамках акции #ВелодоброТюмени. Фото - пресс-служба администрации города Тюмени.
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Неделю назад в областной столице стартовал благотворительный проект #ВелодоброТюмени. В рамках него уже собрано несколько транспортных средств для тюменских детей.

– Все желающие имеют возможность сдать новую или бывшую в употреблении невостребованную велотехнику, а также самокаты, скейты, ролики в пункты приема, которые располагаются на базе спортивных школ города. При необходимости их восстановят и передадут нуждающимся семьям и детям, – рассказал начальник отдела физкультурно-оздоровительной работы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени Александр Шатохин.

Напомним, в течение лета технику можно сдать в пункты приема по вторникам и четвергам с 15.00 до 20.00, в субботу с 10.00 до 14.00 по следующим адресам: ул. Судоремонтная, 1а/1. Телефон администратора – 8-929-200-9881; ул. Гилевская роща, 1 (лесопарк "Гилевская роща"). Телефон администратора – 8-922-000-5672; ул. Аккумуляторная, 15. Телефон администратора – 8-919-944-9413; ул. Широтная, 263, корпус 1 (район ТЭЦ-2). Телефон администратора – 8-922-000-5672.

ИСТОЧНИК KP.RU

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