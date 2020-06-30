В Тюмени следователи заинтересовались прорывом канализации в Центре детей-инвалидов

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:26:24+03:00

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Тюменские следователи проведут доследственную проверку по информации, опубликованной накануне, 29 июня, в средствах массовой информации. Ранее СМИ писали о бездействии коммунальных служб по устранению прорыва канализации в Центре детей-инвалидов и сирот «Творчество», расположенного в областном центре.

– Специалисты тщательно проверят доводы, изложенные в информации СМИ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Ранее руководитель организации Людмила Бочарникова сообщала, что на протяжении суток аварию никто не устранял: «Позвонили в аварийную бригаду, они приехали, пару часов ходили, спрашивали, где подвал, отключили стояки сначала по ванным. Течь не перестало. Отключили по кухне. Течь стало чуть меньше, но все равно. Сказали, что сантехники приехать не смогут – у них выходной».

ИСТОЧНИК KP.RU