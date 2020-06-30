В Тюмени пьяный водитель собрал паровозик из машин

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:16:25+03:00

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У дома № 65 на улице Харьковской в Тюмени нетрезвый водитель «Лады» собрал паровозик из машин. Мужчину задерживали пьяным за рулем буквально восемь дней назад, однако тогда беспечность горожанина не привела к ДТП.

На этот раз отечественная машина въехала в автомобили Daewoo Nexia и KIA Rio: мужчина не выдержал дистанцию. Показания алкотестера составили 0,87 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– Автомобилист отрицает свою причастность к аварии. Говорит, что это друг. Однако автоинспекторы утверждают, что товарищ приехал на место аварии, когда разбитую машину уже грузили на эвакуатор, – рассказали в Управлении ГИБДД по Тюменской области.

В ведомстве также добавили, что 33-летняя пассажирка «Лады» травмирована. Ранее тюменец задерживался в состоянии опьянения за рулем в апреле 2012 года, в мае 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU