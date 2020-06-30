Жители Тюмени активно голосуют по поправкам в Конституцию РФ

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:14:25+03:00

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Жители Тюмени активно высказывают свою гражданскую позицию по поправкам в Конституцию РФ. У входа на избирательные участки горожан встречают, измеряют температуру, предлагают обработать руки и надеть одноразовую маску с перчатками.

– Мы замечаем, что активность участников голосования напрямую зависит от погоды. В солнечные дни, такие как сегодня, жители города идут на избирательные участки охотнее. В основном все в хорошем настроении, доброжелательны. За все дни досрочного голосования ни одного избирателя с повышенной температурой или плохим самочувствием у нас не было, – сообщил председатель участковой избирательной комиссии № 2080 Дмитрий Головчиц.

Свою гражданскую позицию пришел выразить председатель межрегионального отделения Союза садоводов России в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО Алексей Кучеров. По его словам, голосование по поправкам в Конституцию РФ – это важное мероприятие для каждого гражданина России.

– Поправки закрепляют важнейшие права граждан, в том числе и право на доступную медицину. Для наших садоводов это имеет особое значение, многие из них – люди старшего возраста. В целом все предложения нацелены на то, чтобы развивались села и города, чтобы Россия крепла и была могучей страной, – отметил Кучеров.

ИСТОЧНИК KP.RU