2020-06-30T14:12:17+03:00
Общество

На птицефабрике «Боровская» рассказали о моде на здоровое питание

Вадим Бегун
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На птицефабрике «Боровская» рассказали о моде на здоровое питание. Фото - pixabay.com.На птицефабрике «Боровская» рассказали о моде на здоровое питание. Фото - pixabay.com.
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В гостях у птицефабрики «Боровская», которая находится в Тюменском районе, побывал ведущий проекта «СВОЁ» Андрей Даниленко. На предприятии прошли съемки с включением в прямой эфир радиостанции «Вести ФМ» и Youtube-канал СоловьевLive. Главным спикером выступил генеральный директор птицефабрики Евгений Несват.

Слушателям радиостанции и подписчикам Youtube-канала удалось в прямом эфире посетить предприятие и узнать о моде на здоровое питание. Так, птицефабрика приоткрыла занавес на интересный факт: оказывается, мясо кур-несушек обладает высокой пищевой ценностью и не уступает другим видам мяса птиц, а по диетическим свойствам даже превосходит.

Но что же самое важное для содержания кур? Конечно же, правильное, сбалансированное кормление курочек. Боровские птицеводы включают в рацион куриц-несушек витаминно-травяную муку, которая готовится из свежескошенных сибирских трав с высоким количеством белка, витаминов, микро- и макроэлементов. Такое питание дает птице иммуностимулирующий эффект и исключает применение в рационе каких-либо активных химических добавок. Яйцо обогащается витаминами, каротиноидами и другими питательными веществами, а желток яйца приобретает естественный солнечно-желтый цвет.

Масштаб технологии поражает: более 2 500 человек обеспечивают замкнутый цикл производства – от выращивания зерновых, производства собственных кормов, выращивания цыплят до производства яйца до трех миллионов штук в сутки, колбасных изделий и деликатесов. Всё это позволяет обеспечивать здоровой продукцией жителей от Москвы до Новосибирска, от Тюмени до Югры и Ямала.

Евгений Несват с гордостью рассказал, что по итогам международного конкурса «ПРОДЭКСПО-2020» продукция Боровской птицефабрики удостоена золотой медалью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за яйца куриные пищевые «К завтраку» первой категории, за яичный продукт «Сухой меланж пастеризованный» и бронзовой медали – за полукопченую куриную колбасу «Рубленная».

Андрей Даниленко позже написал у себя на страничке в соцсетях, что он в очередной раз убедился, сколько всего вкусного и полезного производится на территории России, даже в таких, казалось бы, не аграрных регионах, как Тюмень.

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