2020-06-30T14:07:08+03:00
Общество

«Мы должны идти в ногу со временем»: тюменский общественник объяснил необходимость поправок

Нуртдин Ибрагимов уже побывал на избирательном участке
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменский общественник объяснил необходимость поправок. Фото - pixabay.com.Тюменский общественник объяснил необходимость поправок. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов проголосовал за принятие поправок в Конституцию. Он объяснил их необходимость.

– В мире все течет и все меняется, мы должны идти в ногу со временем. Сегодня назрела необходимость внести изменения в Основной закон страны по многим направлениям. В школах будет уделяться значительно много времени патриотическому воспитанию детей. Много лет эту функцию выполняли только родители. Сегодня государство решает, что патриотов нужно растить с раннего детства, и потому патриотическое воспитание вернули в кружки, школы, секции, – отметил общественник.

Он также отметил, что с родителей эту обязанность никто не снимает, а лишь дополняет в местах, когда ребенок находится вне дома. Еще одной важной темой общественник считает заботу о ветеранах и индексацию пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени следователи заинтересовались прорывом канализации в Центре детей-инвалидов
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Тюменской области достигла почти 50%
В Тюмени пьяный водитель собрал паровозик из машин
Жители Тюмени активно голосуют по поправкам в Конституцию РФ
На птицефабрике «Боровская» рассказали о моде на здоровое питание
«Мы должны идти в ногу со временем»: тюменский общественник объяснил необходимость поправок
Григорий Григорьев рассказал о наиболее важных поправках в Конституцию РФ
Светлана Максимова прокомментировала поправки в Конституцию РФ и призвала к голосованию
Тюменца, ранее убившего человека, осудили за содержание наркопритона
На фестиваль стрит-арта в Тюмень съедутся известные художники
В Тюмени скончался 55-летний пациент с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 июня 2020 года увеличилось на 69 человек
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Тобольске за 2 часа
Тюменец на остановке угрожал мужчине пистолетом
Алексей Райдер: «Тюменская область ни на какое дистанционное образование не переходит»
Житель Заводоуковска 167 раз превысил скорость на своем авто
Тюменский депутат Евгений Макаренко: «Поправки касаются многих сфер»
Тюменец ударил ножом брата и его сожительницу из-за места на кровати
Муниципальные парковки Тюмени возобновят работу в обычном режиме
Врачи сохранили тюменке единственную почку
Тюменец после ссоры с женой заночевал в чужом авто и угнал его
На улице Авторемонтной в Тюмени погаснут светофоры
Тюменец в пьяном порыве пытался заколоть вилами сожительницу
Погода на 30 июня в Тюмени: дожди прекратятся
Владимир Пискайкин: «Голосование проходит организованно»