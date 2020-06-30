«Мы должны идти в ногу со временем»: тюменский общественник объяснил необходимость поправок

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:07:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов проголосовал за принятие поправок в Конституцию. Он объяснил их необходимость.

– В мире все течет и все меняется, мы должны идти в ногу со временем. Сегодня назрела необходимость внести изменения в Основной закон страны по многим направлениям. В школах будет уделяться значительно много времени патриотическому воспитанию детей. Много лет эту функцию выполняли только родители. Сегодня государство решает, что патриотов нужно растить с раннего детства, и потому патриотическое воспитание вернули в кружки, школы, секции, – отметил общественник.

Он также отметил, что с родителей эту обязанность никто не снимает, а лишь дополняет в местах, когда ребенок находится вне дома. Еще одной важной темой общественник считает заботу о ветеранах и индексацию пенсий.

ИСТОЧНИК KP.RU