2020-06-30T14:04:46+03:00
Общество

Григорий Григорьев рассказал о наиболее важных поправках в Конституцию РФ

Ему понравилась организация процесса голосования
Вадим Бегун
Поделиться:
Григорий Григорьев рассказал о наиболее важных поправках в Конституцию РФ. Фото - pixabay.com.Григорий Григорьев рассказал о наиболее важных поправках в Конституцию РФ. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Председатель тюменского РОО ветеранов десантных войск «Союз десантников» Григорий Григорьев призвал местных жителей высказать свою позицию по поправкам в Конституцию РФ. Сам он проголосовал за.

– Каждый Основной закон страны привносил что-то новое в развитие наших демократических прав. Не отрицаю Конституцию СССР, потому что там тоже были свои положительные моменты. Если отдавать должное изменениям, которые произошли у нас с 1993 года, то поправки были необходимы, – заявил тюменец.

Он отметил наиболее важные, по его мнению, поправки: это нормы по запрету фальсификации истории, по заботе о ветеранах, об индексации пенсий и выплат, а также по здравоохранению.

– Необходима поправка и по семье, что ребенка должны воспитывать папа и мама, а не родитель номер один или партнер номер два. Семья – это основа нашего государства, ячейка общества. И выделяю все, что касается государственной службы: отсутствие у чиновников имущества за границей, двойного гражданства, счетов в банках, – резюмировал Григорьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Голосование по поправкам в Конституцию 1 июля 2020 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени следователи заинтересовались прорывом канализации в Центре детей-инвалидов
Явка на голосовании по поправкам в Конституцию в Тюменской области достигла почти 50%
В Тюмени пьяный водитель собрал паровозик из машин
Жители Тюмени активно голосуют по поправкам в Конституцию РФ
На птицефабрике «Боровская» рассказали о моде на здоровое питание
«Мы должны идти в ногу со временем»: тюменский общественник объяснил необходимость поправок
Григорий Григорьев рассказал о наиболее важных поправках в Конституцию РФ
Светлана Максимова прокомментировала поправки в Конституцию РФ и призвала к голосованию
Тюменца, ранее убившего человека, осудили за содержание наркопритона
На фестиваль стрит-арта в Тюмень съедутся известные художники
В Тюмени скончался 55-летний пациент с коронавирусом
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 30 июня 2020 года увеличилось на 69 человек
Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Тобольске за 2 часа
Тюменец на остановке угрожал мужчине пистолетом
Алексей Райдер: «Тюменская область ни на какое дистанционное образование не переходит»
Житель Заводоуковска 167 раз превысил скорость на своем авто
Тюменский депутат Евгений Макаренко: «Поправки касаются многих сфер»
Тюменец ударил ножом брата и его сожительницу из-за места на кровати
Муниципальные парковки Тюмени возобновят работу в обычном режиме
Врачи сохранили тюменке единственную почку
Тюменец после ссоры с женой заночевал в чужом авто и угнал его
На улице Авторемонтной в Тюмени погаснут светофоры
Тюменец в пьяном порыве пытался заколоть вилами сожительницу
Погода на 30 июня в Тюмени: дожди прекратятся
Владимир Пискайкин: «Голосование проходит организованно»