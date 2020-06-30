Григорий Григорьев рассказал о наиболее важных поправках в Конституцию РФ

30 Июнь 2020 2020-06-30T14:04:46+03:00

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Председатель тюменского РОО ветеранов десантных войск «Союз десантников» Григорий Григорьев призвал местных жителей высказать свою позицию по поправкам в Конституцию РФ. Сам он проголосовал за.

– Каждый Основной закон страны привносил что-то новое в развитие наших демократических прав. Не отрицаю Конституцию СССР, потому что там тоже были свои положительные моменты. Если отдавать должное изменениям, которые произошли у нас с 1993 года, то поправки были необходимы, – заявил тюменец.

Он отметил наиболее важные, по его мнению, поправки: это нормы по запрету фальсификации истории, по заботе о ветеранах, об индексации пенсий и выплат, а также по здравоохранению.

– Необходима поправка и по семье, что ребенка должны воспитывать папа и мама, а не родитель номер один или партнер номер два. Семья – это основа нашего государства, ячейка общества. И выделяю все, что касается государственной службы: отсутствие у чиновников имущества за границей, двойного гражданства, счетов в банках, – резюмировал Григорьев.

ИСТОЧНИК KP.RU