2020-06-30T11:42:05+03:00
Происшествия

Тюменца, ранее убившего человека, осудили за содержание наркопритона

Мужчина предоставлял свое жилище наркоманам
Вадим Бегун
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Тюменца, ранее убившего человека, осудили за содержание наркопритона.Тюменца, ранее убившего человека, осудили за содержание наркопритона.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 49-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.

В январе 2020 года тюменец в своей квартире на улице Энергетиков устроил наркопритон. Гости приносили синтетический наркотик и делились с хозяином жилища. 23 января в квартиру нагрянули сотрудники полиции и пресекли противоправную деятельность.

– Преступление совершено им в период условно-досрочного освобождения от отбытия наказания за убийство, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве отметили, что суд с учетом судимости назначил окончательно горожанину два года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение полутора лет будет ограничен в свободе передвижения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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