Тюменца, ранее убившего человека, осудили за содержание наркопритона
В Тюмени вынесли приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 49-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.
В январе 2020 года тюменец в своей квартире на улице Энергетиков устроил наркопритон. Гости приносили синтетический наркотик и делились с хозяином жилища. 23 января в квартиру нагрянули сотрудники полиции и пресекли противоправную деятельность.
– Преступление совершено им в период условно-досрочного освобождения от отбытия наказания за убийство, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве отметили, что суд с учетом судимости назначил окончательно горожанину два года 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. После освобождения он в течение полутора лет будет ограничен в свободе передвижения.
ИСТОЧНИК KP.RU