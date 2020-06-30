2020-06-30T11:46:35+03:00
Общество

На фестиваль стрит-арта в Тюмень съедутся известные художники

Рисунки появятся на шкафах связи и трансформаторных подстанциях
Вадим Бегун
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На фестиваль стрит-арта в Тюмень съедутся известные художники. Фото - мультицентр "Контора пароходства".На фестиваль стрит-арта в Тюмень съедутся известные художники. Фото - мультицентр "Контора пароходства".
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Стали известны имена участников фестиваля уличного искусства «Морфология улиц», который пройдет в Тюмени. Наносить эскизы на стены приедут 22 художника из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Рязани, Омска, Самары и других городов России.

На фестиваль отобрали уже признанных на федеральном уровне художников – Славу ПТРК, Мишу Гудвина, Александра Демкина и других. В число участников также попали три художника из Тюмени – Artem Over, создатель линейки одежды Александра Мельникова и дуэт Mors.

– Сейчас художники будут работать над эскизами, нанесение пройдет с 20 июля по 20 августа. Стрит-арты появятся на шкафах связи и трансформаторных подстанциях, а также на стенах, блочных заборах и других городских объектах, – сообщает организатор фестиваля мультицентр «Контора пароходства».

Открытие «Морфологии улиц» состоится 26 июля вместе с фестивалем экстремальных видов спорта Extreme Expo. Это будет первое масштабное событие в областном центре после пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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