2020-06-30T11:37:27+03:00
Общество

Популярный сервис доставки продуктов СберМаркет доставит продукты в Тобольске за 2 часа

Вадим Бегун
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Федеральный сервис доставки продуктов СберМаркет запустили в Тобольске. С 30 июня жители города смогут заказывать продукты и товары первой необходимости онлайн с доставкой на дом прямо до двери. СберМаркет в Тобольске будет доставлять заказы из торговой сети «Лента».

Заказ можно оформить через приложение или сайт. Выбирать товары будут профессиональные сборщики, которые прошли курсы и сдали квалификационные тесты. Они упакуют всё в пакеты и термобоксы, а курьеры доставят их до дверей в выбранный двухчасовой интервал с 10 до 23 часов. Стоимость услуги составит 98 рублей за первый заказ, 158 рублей – за последующие.

При заказе продуктов через СберМаркет действует услуга бесконтактной доставки. Курьер оставит пакеты у двери, после чего свяжется с клиентом и сообщит об этом. В этом случае оплата заказа осуществляется картой онлайн. Списание средств происходит только после того, как сборщик оплатит покупку на кассе.

- Сегодня СберМаркет позволяет покупать онлайн продукты и товары первой необходимости уже в более 100 городах России. Благодаря нашему сервису жители имеют широкий выбор продуктов и могут быть уверены в их качестве. СберМаркет доставляет заказы день в день, в удобный двухчасовой интервал, – говорит управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

Сегодня сервис доступен в более чем 100 городах по всей стране, включая все города-миллионники. Компания сотрудничает с сетями METRO, «Ашан», «Лента», «ВкусВилл», и «Азбука Вкуса» и другими.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481.

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