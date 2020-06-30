2020-06-30T10:08:18+03:00
Общество

Житель Заводоуковска 167 раз превысил скорость на своем авто

Все нарушения ПДД зафиксировали камеры видеонаблюдения
Вадим Бегун
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Житель Заводоуковска 167 раз превысил скорость на своем авто. Фото - ГИБДД Тюменской области.Житель Заводоуковска 167 раз превысил скорость на своем авто. Фото - ГИБДД Тюменской области.
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В Тюменской области автоинспекторы задержали «Тойоту», на счету владельца которой имеется 199 неоплаченных штрафов за нарушение ПДД. Их общая сумма – около трехсот тысяч рублей.

Большинство штрафов – 167 – выписаны за превышение скорости, 24 – за выезд за стоп-линию и проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора, еще восемь – за проезды по полосе для общественного транспорта. Машиной управлял 27-летний житель Заводоуковска, которого ранее на год лишили прав за выезд на встречку, а в 2012-м он садился пьяным за руль. Автомобиль арестовали за долги.

– У владельца автомобиля «Лада-Приора», остановленного сегодня на улице Избышева в Тюмени, 107 неоплаченных штрафов на сумму 94 300 рублей. Все нарушения зафиксированы автоматическими камерами на дорогах, это 94 факта превышения скорости, нарушение требований сигналов светофора, в том числе повторно. Водитель «Лады» утверждал, что это не его штрафы, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Позже выяснилось, что машина принадлежит его матери. Однако после общения с судебными приставами молодой человек оплатил все штрафы на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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