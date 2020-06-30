2020-06-30T10:05:40+03:00
Общество

Тюменский депутат Евгений Макаренко: «Поправки касаются многих сфер»

Чиновник призвал местных жителей прийти на избирательные участки
Вадим Бегун
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Тюменский депутат Евгений Макаренко: «Поправки касаются многих сфер». Фото - сайт Тюменской областной думы.Тюменский депутат Евгений Макаренко: «Поправки касаются многих сфер». Фото - сайт Тюменской областной думы.
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Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко заявил, что ознакомиться с предлагаемыми поправками в Конституцию РФ была возможность у всех граждан России, теперь же самое время выразить свое мнение по этому поводу. Он призвал местных жителей прийти на избирательные участки.

– В Конституцию были предложены 206 поправок. Они касаются многих сфер – это и вопросы суверенитета и территориальной целостности России, вопросы экологии и социальной политики, защиты семьи и детства. Все поправки прошли необходимые уровни одобрения, в том числе и на законодательном. Теперь выбор за гражданами России, – отметил Евгений Макаренко.

Напомним, что общероссийское голосование по поправкам в Основной закон страны стартовало 25 июля. Завершается оно 1 июля в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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